Drăgălaşa ''caracatiţă fantomă'', descoperită la începutul anului şi care a făcut vâlvă pe Internet, este în mare pericol

Creatura care se afla la o adâncime de 4290 metri sub apă.



Caracatiţa de adâncime mare poate fi ameninţată de posibilele activităţi miniere viitoare.



La începutul lui 2016 a fost descoperită o specie de caracatiţă ale cărei imagini au devenit virale pe internet datorită drăgălăşeniei sale.



În martie, cercetătorii de la National Oceanic and Atmospheric Administration au reuşit să obţină imagini cu creatura care se afla la o adâncime de 4290 metri sub apă în Arhipeleagul Hawaian. A fost pentru prima dată când s-a găsit o caracatiţă la o asemenea adâncime. Autun Purser, de la Institutul Alfred Wegener din Germania, spune că, „până când au făcut aceste observaţii, se credea că aceste animale se găsesc la o adâncime de cel mult 2600 de metri.”



După luni de cercetări, echipa din Germania a descoperit că acestea îşi depun ouăle pe stratul tare de pe fundul mării care conţine în special noduli de mangan, care sunt luaţi în considerare pentru exploatările miniere viitoare, punând în pericol aceste creaturi.



Multe din metalele din aceşti noduli de mangan sunt utilizaţi la fabricarea de electronice precum telefoane mobile şi gadgeturi, iar cu cererea în continuă creştere, companiile îşi îndreaptă atenţia spre resursele de pe fundul apelor.



Un experiment făcut în anii '80 arată că modificarea fundului mărilor are un efect devastator asupra vieţii marine. Acest experiment indică faptul că ecosistemul acestor caracatiţe este foarte sensibil, de aceea cercetările cu privire la impactul ecologic asupra acestor medii este crucial.