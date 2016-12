Ce spun astrele azi, 24 decembrie

Trigonul Lunii cu Neptun predispune la trairea unor vise romantice, la idealism in general. Lipsa de concentrare isi face si ea simtita prezenta. Ar fi bine sa amanati proiectele de afaceri si deciziile importante. Pe plan sentimental, va sfatuim sa fiti mai realist.



Berbecul

S-ar putea sa fiti indispus din cauza unui esec in afaceri sau a unei discutii in contradictoriu cu un prieten.

Relatiile cu persoana iubita pot deveni incordate daca refuzati sa mergeti intr-o vizita.

Va sfatuim sa fiti mai diplomat in relatiile cu cei apropiati. Incercati sa va relaxati mai mult!



Taurul

Va recomandam sa va amanati vizitele planificate pentru azi. S-ar prea putea sa nu decurga intocmai cum ati dori.

Impreuna cu partenerul de viata, puteti sa faceti planuri in legatura cu locuinta.

Dupa-amiaza s-ar putea sa castigati o suma importanta sau vi se propuna o colaborare avantajoasa. Nu va grabiti sa luati o decizie!



Gemenii

S-ar putea sa aveti o neintelegere cu persoana iubita si sa plecati intr-o excursie cu prietenii. Nu exagerati pozand in victima!

Va sfatuim sa nu hotarati nimic astazi in privinta relatiilor sentimentale, pentru ca s-ar putea sa regretati.



Racul

Dimineata sunteti dezamagit de un partener de afaceri in care ati avut mare incredere. Nu puneti la suflet!

Sunteti energic si aveti mari sanse de reusita in tot ce faceti impreuna cu persoana iubita.

Din cauza problemelor financiare, s-ar putea sa amanati o calatorie.



Leul

S-ar putea ca o disputa cu o femeie mai in varsta din familie sa va dea de gandit. N-ar strica sa va intrebati daca aveti o atitudine corecta fata de cei din jur.

Va sfatuim sa fiti mai prudent, ca sa evitati un scandal sau o deceptie pe plan sentimental.

Menajati-va sanatatea!



Fecioara

S-ar putea ca o intalnire de afaceri sa nu decurga conform asteptarilor si sa ramaneti cu un gust amar. Nu va descurajati! Pur si simplu, azi nu este o zi buna pentru afaceri.

Aveti sanse sa petreceti momente placute alaturi de persoana iubita. Faceti planuri in legatura cu o calatorie la rude.



Balanța

Chiar daca aveti multe probleme de rezolvat, va sfatuim sa va relaxati.

Dimineata aveti de gand sa cheltuiti o suma importanta. Fiti prudent, nu este un moment favorabil investitiilor sau cheltuielilor mari!

S-ar putea sa faceti cunostinta cu o persoana deosebita, care va determina sa va schimbati planurile de viitor.



Scorpionul

Nu este momentul sa incepeti noi activitati. S-ar putea sa nu gasiti cele mai bune solutii si sa aveti parte de o dezamagire.

Dimineata sunteti cam visator si aveti tendinta sa neglijati probleme importante.

Ar fi bine sa va faceti un plan foarte strict.



Săgetătorul

S-ar putea ca cei din jur sa nu va aprecieze ideile la adevarata lor valoare, dar asta nu va descurajeaza.

Va sfatuim sa nu semnati acte oficiale si sa amanati planurile referitoare la pornirea unei afaceri.

In schimb, puteti avea mari satisfactii pe plan sentimental si in relatiile cu persoanele mai tinere din familie.



Capricornul

Evenimente neprevazute va determina sa va schimbati programul. S-ar putea sa fiti nevoit sa plecati intr-o delegatie, spre nemultumirea partenerului de viata.

Va recomandam sa dati dovada de mult calm, pentru ca numai astfel puteti evita o cearta in familie.



Vărsătorul

S-ar putea sa nu intrati nici azi in posesia unor bani pe care trebuia sa ii primiti zilele trecute.

Amanarea unei calatorii planificate mai demult va poate afecta relatiile sentimentale.

Va sfatuim sa va pastrati calmul si sa asteptati zile mai bune.



Peștii

Sunteti cu capul in nori si s-ar putea sa pierdeti din vedere probleme importante.

Va recomandam sa nu incepeti proiecte noi, pentru ca aveti tendinta sa actionati superficial si riscati sa compromiteti totul.

Puteti rezolva tot ce v-ati propus, cu conditia sa va concentrati asupra aspectelor cu adevarat importante.