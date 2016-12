Timofti "corectează" o afirmație făcută despre Vlad Plahotniuc: a fost o declarație făcută la emoții

Președintele Republicii Moldova, Nicolae Timofti, declară într-un interviu pentru ziarul Timpul că nu a avut dreptate în privința prim-vicepreședintelui Partidului Democrat, Vlad Plahotniuc, iar unele declarații în privința democratului Timofti spune că le-a făcut “indus în eroare de unii șefi de instituții” și “la emoții”.



El a spus că în anii pe care i-a petrecut la cârma statului a învățat să nu mai comenteze speculații și informații neverificate temeinic, asta după ce spune că s-a “ars de câteva ori” foarte tare în urma presiunilor venit din mai multe părți. Acum, spune Nicolae Timofti, s-a gândit să corecteze unele erori.



“Au mai fost unele reacții ale mele, poate mai emoționale, generate de situațiile fierbinți în care ne aflam. Una dintre acestea îl viza chiar pe Plahotniuc, de care ați pomenit anterior. Și mă refer aici la situația când candidatura lui a fost înaintată la funcția de premier. Atunci am făcut unele declarații fără să le verific suficient înainte (...) Dacă vă amintiți, a fost o referință a mea la o anumită presiune pe care ar fi exercitat-o cineva asupra mea, la o amenințare precum că se fac dosare familiei mele (era vorba de fiul meu, de fapt). Am făcut aceasta declarație la emoții. Mai târziu am avut dovada că informația pe care de care dispuneam nu era adevărată, am fost indus în eroare de cineva foarte apropiat, din motive pe care nu vreau să le expun public. I-am spus ulterior și lui Plahotniuc ca n-am avut dreptate atunci și că politica e politică. M-am gândit că e bine să corectez acea eroare printr-o declarație publică, la o ocazie potrivită, precum este acest interviu”, a declarat Nicolae Timofti.



Referindu-se la relația cu Vlad Plahotniuc, Nicolae Timofti a spus că a avut întotdeauna relații instituționale deoarece Plahotniuc este unul dintre liderii politici aflați la guvernare.