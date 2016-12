Ambasadorul SUA îl consideră pe Plahotniuc una din persoanele care vor să schimbe lucrurile în bine în R. Moldova

În instituțiile statului din Republica Moldova există multă corupție, dar și persoane care doresc să schimbe cu adevărat lucrurile spre bine, a declarat la emisiunea ”Interpol” de la TV7, ambasadorul SUA la Chișinău James Pettit. Fiind întrebat dacă printre aceste persoane se numără și prim-vicepreședintele PDM Vlad Plahotniuc, diplomatul a răspuns afirmativ.



”Sper că da. Joacă un rol semnificativ în situația actuală și sper că dorește să îmbunătățească lucrurile”, a declarat Pettit.



El a remarcat în acest sens, făcând referire la activitatea lui Plahotniuc din ultimul an, că au fost realizate multe reforme importante. ”Până acum am văzut foarte multe reforme. Noi sprijinim reforme și rezultate. Și până acum am văzut câteva reforme, inclusiv cele cerute de FMI și sper că în anul viitor vom avea mai multe astfel de reforme”.



Totodată, ambasadorul Pettit a calificat drept ”reacție emoțională” criticile unor politicieni și reprezentanți ai societății civile la adresa SUA, după întrevederea dintre Plahotniuc și Victoria Nuland în această primăvară.



Ambasadorul SUA a salutat și buna cooperare din Parlament și Guvern, atunci când a fost provocat de moderatoarea Natalia Morari să vorbească despre ”statul capturat”. ”Colaborarea parlament-guvern a fost destul de bună. Există o majoritate parlamentară care coordonează eficient”, a declarat James Pettit.