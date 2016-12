Ce să mănânci ca să ai creierul în formă

O alimentatie sanatoasa te pastreaza sanatos si in forma, dar iti face si creierul sa functioneze perfect.



Iata ce sa mananci ca sa ai creierul in forma:



Napi

O leguma bogata atat in vitaminele C, K si A cat si in potasiu si fier.



Broccoli

Bogat in sulfurofan, o substanta chimica care ajuta la detoxifiere, reduce inflamatiile si controleaza pagubele facute de radicalii liberi.



Avocado

Contine o cantitate importanta de grasimi mononesaturate care protejeaza celulele creierului. Si uleiul de avocado este sanatos intrucat mentine tensiunea arteriala la un nivel normal



Vinul rosu

Are in continut polifenoli care imbunatatesc irigarea creierului cu sange.



Ciocolata neagra

Ca si vinul rosu este bogata in polifenoli.



Spanac

Spanacul contine antioxidanti, care protejeaza creierul, dar si vitamina K, acid folic si luteina.



Migdale

Ca si pestele gras, migdalele contin omega 3 si vitamina E.



Semintele de dovleac

Reprezinta o sursa importanta de zinc, un mineral ce are un rol important in memorie si in functionarea generala a creierului.



Jicama

O gustare mexicana sanatoasa plina de fibre prebiotice. Mai contine vitamina B6, acid folic si vitamina E.



Sportul

Poate fi numit hrana sufletului. Iar miscarea ajuta la oxigenarea creierului si eliminarea toxinelor din organism.