5 fructe care nu îngrașă!

In urma sarbatorilor pascale, majoritatea dintre noi se contrunta cu problema kilogramelor in plus. Dupa o masa copioasa, bogata in friptura de miel, pasca, oua si drob, ne-am ales cu cateva kilograme peste greutatea initiala. Ei bine, ca sa putem reveni la greutatea anterioara, trebuie sa mancam alimente proaspete, legume si fructe, sa renuntam la dulciuri si prajeli, fainoase si carne grasa. Apa plata, de asemenea, trebuie sa fie un aliat de nadejde, ceaiul verde si ceaiul de papadie la fel. Nici sportul nu trebuie evitat. 30 de minute de miscare zilnic, ne vor ajuta sa revenim la silueta dinainte de Paste.



Noi va facem o lista de 5 fructe care pot fi consimate neconditionat in aceasta perioada deoarece combat pofta de mancare si ajuta la slabit!



Ananasul

Ananasul nu este un fruct foarte popular printre romani. Acesta este consumat in mod special sub forma de compot achizitionat din comert. Ananasul, insa, este un fruct care ajuta la arderea caloriilor, fiind recomandat dupa o masa bogata in grasimi. Acesta contine apa 90% si vitaminele B, C, calciu, potasiu si iod. Trebuie sa stiti ca ananasul din compot este foarte bogat in zahar si nu este recomandat in timpul unei cure de slabire.



Merele

Merele sunt fructele preferate ale tuturor. Ele se gasesc foarte usor, sunt slab calorice si pot fi consumate si in cantitati mai mari. Acestea au rol detoxifiant si depurativ si ajuta la combaterea poftei de mancare.



Capsunile

Capsunile nu sunt doar fructe gustoase de sezon. Acestea sunt foarte sanatoase si recomandate in timpul dietelor. Contin aproximativ 90% apa, multe vitamine (A, B1 si B2, B6, C si E) si minerale (calciu, fier, cupru, potasiu, sodiu) si pot fi consumate in cantitatile dorite. In plus, ele fac minuni si in privinta anemiei, asteniei si a bolilor hepatice.



Ciresele

In curand ne putem bucura si de cirese. Ei bine, si aceste fructe sunt recomandate celor care vor sa slabeasca. Ciresele contin 90% apa, sunt depurative, diuretice si lupta impotriva constipatiei, a imbatranirii, a cancerului, a obezitatii. Puteti tine o cura de slabire doar cu ajutorul cireselor, consumand timp de 3 zile doar cirese, intre 3-5 kg pe zi.



Portocalele

Sezonul portocalelor inca nu s-a incheiat. Mai ales pentru doritorii care vor sa-si recapete silueta. Portocalele sunt cunoscute pentru continutul lor de vitamina C, de sodiu, calciu si fosfor. In plus, acestea ajuta la scaderea colesterolului rau, stimuleaza imunitatea organismului si ofera energie. Trebuie consumate zilnic.