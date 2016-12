(AUDIO) Un blogger de la Chișinău a "săpat" și investigat 3 înregistrări audio care arată cât de strănsă este legătura lui Renato Usatâi cu temuta organizație criminală rusă, "Solntzevscaia"

În interviul scandalos pe care mi l-a acordat recent Gherman Gorbunţov acesta a menţionat câteva momente, care m-au făcut să investighez un alt domeniu interesant. Şi anume legăturile lui Renato Usatîi cu organizaţa criminală de la Moscova „Solntsevskaia Bratva”. Anume prin aceste legături Gherman Gorbunţov a explicat şi apropierea lui Usatîi de fosta conducere a RJD (Căile Ferate Ruse) şi anume de Valeri Markelov şi Boris Uşerovici, pe care Gorbunţov i-a pomenit în calitate de foşti parteneri ai săi. Aceştia sunt cunoscuţi la Moscova prin legături strânse cu „Solntsevskaia Bratva”, prestând pentru organizaţia criminală servicii de spălare a banilor, respectiv legalizarea banilor din „obşciakul” (casa neagră) organizaţiei, bani proveniţi din corupţie, raket şi alte activităţi banditeşti. Tot prin aceste legături cu „Mafia Rusă” Gorbunţov susţine că lui Usatîi i s-a ordonat în 2011 lichidarea afacerilor sale în Moldova, iar ulterior, în 2012, şi lichidarea sa fizică.



Astfel, Gorbunţov la un moment dat menţionează în interviu, că în 2011 Usatîi i-a fost prezentat la Chişinău anume de Boris Uşerovici, cel menţionat mai sus, în calitate de „om care îl va termina”, astfel el citându-l pe apropiatul lui Ustaîi de la Moscova:

„ – Dar cine i-a poruncit să facă asta? Totuşi jurnaliştii de la RosBalt corect au expus cauzele?

– Nu ştiu dacă personal Yakunin… Nu-l cunosc personal pe Yakunin (notă: fostul director al RJD). Dar foştii mei prieteni, foştii mei parteneri, domnii Uşarovici şi Markelov da!

– Deci, totuşi exact de acolo vine, da?

– Da! Da, ei lucrau pentru Yakunin, dar pe Yakunin personal nu-l cunosc. De asta, nu ştiu dacă el personal a poruncit, sau nu. Dar, Uşarovici cu siguranţă.

– După asta, aţi fugit de la Moscova în Moldova. Aţi devenit acţionar la UniversalBank. Aţi devenit cetăţean al Republicii Moldova.

– Nu e tocmai aşa. Am devenit acţionar la UniversalBank cu câţiva ani înainte de a veni în Moldova. Şi am plecat în Moldova pentru că la Moscova deja îmi furaseră tot. În Moldova îmi rămăsese banca şi puteam lucra, puteam ceva să fac, dar să mai rămân mai mult la Moscova era prea riscant.

– Deci, după ce v-au furat tot vă temeaţi şi pentru viaţa dvs?

– Şi cum s-a adeverit, pe bună dreptate mă temeam, pentru că m-au ajuns. Deja la Londra, dar… m-au ajuns.

– Şi când aţi ajuns în Republica Moldova, în calitate de proprietar al 78% de acţiuni…

– 83!

– 83, da? Aţi venit în Moldova şi după dvs. din nou se fugăreau prietenii dvs, prin Renato Usatîi, da?

– Da, a venit Uşerovici (notă: Boris Uşerovici, menţionat mai sus), l-a adus pe Renato, mi-a făcut cuoştinţă cu el, l-a prezentat în calitate de „om care mă va termina”, în calitate de reprezentant al lor.”



Un alt pasaj din interviu, care mi-a atras atenţia:

„- Între timp, cum spuneam la începutul discuţiei, Usatîi şi-a creat aici, în Moldova, un partid. Există un aspect interesant. Din felul în care l-aţi descris, anume aceste relaţii cu lumea criminală, cu forţele tenebre din Rusia, cum aţi caracteriza această pornire a lui spre putere? „Bratva” (lumea criminală) vrea puterea, sau poate e vorba de alte interese tenebre de la Moscova?

– Nu pot spune, pentru că pur şi simplu nu m-am gândit vreodată la asta. Dar eu am făcut publice nişte înregistrări audio. Le puteţi asculta încă o dată. Asta în privinţa „bratva” (organizaţie criminală). Da, el e omul care aparţine la „bratva”. Toate poveştile lui despre serviciile speciale sunt poveşti curate! Ce fel de servicii speciale vor lucra la modul serios cu domnul Usatîi? Poate a corupt şi el pe cineva, o fi găsit vreunul sau doi corupţi… Eu nu ştiu dacă le va plăcea opinia mea spectatorilor moldoveni…”





Am reuşit să găsesc înregistrările audio despre care a vorbit Gorbunţov. Acestea par a fi de fapt nişte interceptări ale discuţiilor telefonice ale lui Usatîi, care constituie o PROBĂ a legăturilor sale cu lumea criminală de la Moscova, dar şi implicarea sa directă în urmărirea şi persecutarea lui Gorbunţov. Înregistrările au fost oferite chiar de către Gorbunţov jurnaliştilor de la portalul de la Moscova crimerussia.ru şi apar în acest articol, despre atentatul la viaţa lui Gorbunţov din martie 2012 de la Londra.



Este vorba de interceptarea a trei discuţii telefonice ale lui Usatîi, foarte interesante, care sunt însă foarte greu de analizat pentru necunoscătorii lumii criminale de la Moscova. Pentru a clarifica şi elucida cele mai interesante momente din aceste interceptări, inclusiv cine sunt persoanele cu care vorbeşte Usatîi şi mai ales despre cine şi despre ce este vorba în înregistrări, greu de sesizat pentru cineva care este neiniţiat în specialităţile lumii criminale de la Moscova, am reuşit să obţin ajutorul unor foşti angajaţi ai MAI de la Chişinău, care la rândul lor au fost ajutaţi de colegi de ai lor de la Moscova. Aceştia au solicitat asigurarea anonimatului, vă daţi seama şi de ce.



În toate cele trei discuții telefonice Renato Usatîi vorbeşte cu un oarecare Alexei (Lioşa) Bucătari. În prima înregistrare este vorba despre vizita unei persoane pe nume „Ramin”, care nu este altceva decât o poreclă, atribuită conform uzanţelor Mafiei Ruse.



În cea de a doua interceptare Alexei Bucătari şi Renato Usatîi discută despre un oarecare „Vasea”. Este vorba de Vasile Drangoi, care este proprietarul întreprinderii „Drancor” din Chişinău, care are afaceri şi la Moscova. În continuare, Alexei Bucătari a transmis receptorul persoanei pe nume „Ramin”, menţionat în prima înregistrare. Acesta este unul din liderii grupări criminale de la Moscova „Solntsevskaia Bratva” . Ei discută despre Valera Zdorov, care este un exponent al lumii criminale din Republica Moldova. O altă persoană menţionată este Victor Sergheevici Averin, şi el lider al grupării criminale „Solntsevskaia”.



Renato Usatîi, face referire și la o persoană pe nume „Grișa” (numit şi „Grinea”). Este vorba de Grigore Karamalak, alias „Bulgaru” (în imaginea reprezentativă, alături de Usatîi). În discuție „Ramin” spune că reprezentanții grupării criminale „Solntsevskaia” i-au spus că problema lui Vasile Drangoi s-o soluționeze el personal, cerându-i lui Renato Usatîi să nu dispară Gherman Gorbunțov, pentru că acesta are o datorie față de Vasile Drangoi, de 3 milioane de dolari.



Ulterior, Usatîi menționează o persoană numită „Ghera”, fiind vorba tocmai de Gherman Gorbunțov. Acesta spune că Gherman Gorbunțov a deposedat 5 persoane din Federația Rusă de 800 000 000 dolari. Totodată, acesta spune că banca, care a fost preluată în Republica Moldova de Gherman Gorbunțov (notă: Universalbank) îi aduce profit și el astfel are bani ca să pregătească şi să adreseze plângeri în adresa mai multor instituţii din Federația Rusă, cu privire la persecutările la care este supus, ceea ce deranja enorm membrii grupării „Solntsevskaia”.



Totodată, Usatîi menționează (ATENŢIE!) că în privința lui Gherman Gorbunțov în Federația Rusă au lucrat 9 direcții de investigare a infracțiunilor (fiind vorba probabil de instituţii de drept), dar și de 3 persoane din gruparea criminală „Solntsevskaia”, numită de Usatîi cu calificativul-cod „Солнечная Энергия” (în traducere din rusă Energie Solară, notă: denumirea grupării criminale Solntsevskaia vine de la denumirea unui sector al Moscovei, Solntsevo, care vine de la cuvântul rusesc „Солнце”, Soare). Usatîi spune că aceștia au luat cu forţa de la Gherman Gorbunțov bunuri în sumă de 500 000 000 dolari și au mai rămas de recuperat încă 300 000 000 dolari.



O altă expresie-cod folosită de Usatîi este „те, что под Солнцем”, în traducere din rusă „cei de sub Soare”, care de asemenea se referă la „fraţii” săi („братья”, aşa se numesc între ei membrii organizaţiilor criminale ruse, de unde şi denumirea de „Solntsevskaia Bratva”, „Frăţia Solntsevskaia”) din organizaţia criminală. Anume aşa, „frate” se numesc între ei în interceptări Usatîi şi „Lioşa” Bucătari.



În cea de a treia discuție dintre Alexei Bucătari și Renato Usatîi se vorbeşte despre „Kotik” și „Scumpia”, porecle criminale ale unor romi, reprezentați ai lunii criminale. Persoana numită „Ivanîci” și „Grișa” este Grigore Karamalak. În interceptare se menţionează că în privința lui Gherman Gorbunțov numitul Grigore Ion (Ivanîci) Karamalak lucrează deja de 2 ani!



În înregistrare se vorbeşte şi despre „Marik”, o persoană cu numele Mark, reprezentant al grupării criminale „Solntsevkaia”. „Eu cu Mark, ne-am întîlnit la restaurantul „Petru 1”. El a spus că Renato Usatîi nu este din cont propriu, el îi reprezintă pe cei din Calea Ferată din Rusia, iar gruparea „Solntsevkaia” cunoaște ce face Renato Usatîi și nimeni nu trebuie să-i încurce”!



Concluziile cred că le puteţi face singuri. Acum cred că e clar cum „gastarbeiterul” Usatîi, cum îi plăcea chiar lui să se numească, un simplu angajat al Căilor Ferate ale Moldovei, emigrat la Moscova, a devenit prin minune, în timp de doar câţiva ani, milionar în capitala Rusiei.



P.S. Conform surselor care m-au ajutat în cadrul investigaţiei, Renato Usatîi este numit în interiorul „Solntsevskaia Bratva” cu porecla „Hatiko”.